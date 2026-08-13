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Officiellement : report du quatrième match de la première journée de Liga

Celta Vigo vs Osasuna
Celta Vigo
Osasuna
LaLiga
Espagne

En raison d'un champignon sur la pelouse

La Ligue espagnole a officiellement décidé de reporter le match entre le Celta Vigo et Osasuna, qui était prévu dimanche prochain à 21h30, lors de la première journée de Liga.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que la nouvelle date du match serait fixée au jeudi 27 août à 20h30.

La Ligue a pris cette décision après le rapport d'inspection issu de l'examen de la pelouse du stade réalisé par les responsables de la Liga tout au long de la journée d'hier, mercredi, et après la découverte d'un champignon affectant gravement l'état de la pelouse du stade de Balaídos, propriété du Celta Vigo.

La détermination du nouveau calendrier relève de la seule responsabilité de la Ligue espagnole, qui n'a plus à attendre de décision de la Fédération espagnole de football, puisqu'elle dispose de pleins pouvoirs depuis le milieu de la saison dernière.

Le communiqué officiel publié par la Ligue espagnole précise que cela a été fait en coordination avec la Fédération espagnole de football et les deux clubs.

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Celta Vigo
CEL
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Osasuna
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Il convient de rappeler que la Ligue espagnole avait déjà reporté trois matchs de la première journée de Liga, qui débutera samedi prochain, à savoir Valence contre le Real Betis, le Real Madrid contre la Real Sociedad, et le Barça contre l'Athletic Bilbao.

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