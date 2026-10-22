Al-Ahli a annoncé le report de son match prévu ce jeudi soir contre Al-Khaleej en Saudi Pro League.

Al-Ahli devait recevoir Al-Khaleej au stade Al-Inma dans le cadre de la 11e journée de la compétition, mais le club a confirmé que la rencontre ne se tiendrait pas à la date prévue.

Al-Ahli a indiqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, à la mi-journée, que la Ligue des professionnels avait décidé de reporter le match, sa nouvelle date devant être fixée ultérieurement ».

Bien qu'Al-Ahli n'ait pas donné de détails sur la raison du report ou sur la nouvelle date proposée, des informations de presse antérieures en avaient révélé les détails.

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Selon le journaliste saoudien Sami Al-Qadi, le match a été reporté en raison de conditions de vol, Al-Khaleej n'ayant pas pu quitter l'aéroport de Dammam en route vers Djeddah.

Il a précisé que la rencontre devrait vraisemblablement se tenir demain vendredi au stade de la Cité sportive du Prince Abdullah Al-Faisal, tandis que le match entre Al-Ittihad et Al-Diriyah se disputera au stade Al-Inma.

Si tel était le cas, la journée de demain verrait la tenue de 4 matchs des grands clubs de la Saudi Pro League au sein de la même journée, puisque, outre les deux rencontres citées précédemment, Al-Nassr affrontera également Al-Faisaly, et Al-Hilal jouera face à Al-Qadisiyah.