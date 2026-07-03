Le club d’Al-Nasr a officialisé la date d’entrée en fonction de l’entraîneur australien Ange Postecoglou, fraîchement nommé à la tête de l’équipe.

Ce vendredi, le club saoudien a officialisé la nomination de l’Australien au poste d’entraîneur principal, en remplacement du Portugais Jorge Jesus, dans le cadre d’un contrat de deux saisons courant jusqu’en 2028.

Dans la foulée de cette annonce, le club a précisé via son compte officiel sur le réseau social « X » que l’Australien atterrira samedi à Riyad, la capitale saoudienne, pour prendre ses fonctions.

Le club a ajouté que l’Australien prendra les commandes des entraînements dès dimanche, en même temps que le coup d’envoi du stage de préparation à « Dar Al-Nasr », le centre d’entraînement de la formation à Riyad.

Le groupe restera à Riyad jusqu’au 11 juillet, puis s’envolera pour Abha afin d’y disputer la deuxième phase, programmée du 12 au 22 juillet.

La troisième phase se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 25 juillet au 5 août, et sera consacrée à des matchs amicaux une fois l’effectif au complet avec le retour des internationaux.

La saison prochaine, Al-Nassr visera quatre trophées : la Saudi Pro League, la Coupe du Roi Salmane, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’Asie.