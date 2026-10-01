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Muhammad Sharaf Eldeen
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Officiellement : Messi fait son retour dans le football espagnol

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Espagne

La légende de l'Albiceleste a écrit une grande histoire avec le Barça

Le club espagnol de l'Eldense a officiellement annoncé, ce jeudi, la prise de contrôle de ses parts par la star argentine Lionel Messi, une opération qui représente un tournant historique pour le club de la ville d'Alicante et ouvre une nouvelle étape dans son histoire qui s'étend sur plus de 100 ans.

Le club a annoncé l'arrivée de « l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire du sport » dans le football professionnel espagnol en qualité de nouveau propriétaire, soulignant que l'entrée de Messi dans la structure de l'Eldense marque le début d'un projet reposant, selon le club, sur « une vision à long terme ».

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L'objectif de cette nouvelle étape consiste à favoriser « le développement sportif, institutionnel et social du club de l'Eldense », afin de lui permettre de continuer à progresser sur le terrain comme en dehors.

Fondé en 1921, l'Eldense se prépare désormais à une nouvelle étape placée sous le signe de l'ambition, le club affirmant que son objectif est de « s'implanter et grandir dans le football professionnel », tout en préservant pleinement son identité.

Dans ce contexte, le club d'Alicante a précisé que le projet vise à « mettre en valeur ses racines, son histoire et son sentiment bleu et rouge vif », dans une annonce qui associe l'arrivée de Messi à un projet de croissance et de développement, tout en préservant l'héritage du club qui s'étend sur plus d'un siècle.

La condition de l'agrément

L'Eldense a précisé, dansun communiqué officiel, que « l'opération reste en attente de l'agrément requis du Conseil supérieur des sports », conformément à ce que prévoit la loi espagnole sur le sport.

Ainsi, et bien que le club ait officiellement annoncé la prise de contrôle par Messi, la finalisation de l'opération demeure conditionnée à l'obtention de l'agrément requis du Conseil supérieur des sports, selon ce qu'a rapporté le journal catalan « Sport ».

Une fois ces démarches achevées, l'Argentin pourra officiellement entamer son étape à la tête de l'Eldense, dans un projet visant à « s'implanter et grandir dans le football professionnel ».


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