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Loai Mohamed

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Officiellement : Lukaku rejoint le championnat turc pour une somme dérisoire

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Belgique
Turquie

Le char belge renforce l'attaque de Fenerbahçe

Le club turc de Fenerbahçe a officialisé la signature de l'attaquant belge Romelu Lukaku, en provenance de Naples, dans le cadre de sa volonté de reconquérir les titres nationaux.

Fenerbahçe n'a pas dévoilé les détails financiers de l'opération, mais des rapports de presse, dont ceux du média français spécialisé dans le marché des transferts « Foot Mercato », ont indiqué que la valeur du transfert est estimée à environ 6 millions d'euros seulement, avec la possibilité de voir ce montant augmenter grâce aux primes et bonus liés à l'accord.

Lukaku, âgé de 33 ans, quitte définitivement les rangs de Naples après deux saisons passées avec le club, au cours desquelles il a été sacré champion d'Italie, pour se lancer dans une nouvelle aventure dans le championnat turc par la porte de Fenerbahçe.

Lukaku, nouvelle pièce du grand projet de Fenerbahçe

La signature de l'attaquant belge s'inscrit dans le cadre des manœuvres de Fenerbahçe visant à bâtir une équipe solide, capable de rivaliser sérieusement pour les titres, après que le club turc a conclu un grand nombre de transferts marquants durant la période estivale.

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Fenerbahçe a recruté cet été des noms prestigieux à l'image de Mason Greenwood, Nathan Aké et Vedat Muriqi, qui concurrence Lukaku au poste d'avant-centre, aux côtés d'un groupe de stars déjà présentes dans l'effectif, notamment Marco Asensio, Sofyan Amrabat, Kerem Aktürkoğlu, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred et Talisca.

Les renforts de l'équipe ne se sont pas limités à la ligne offensive, puisque Fenerbahçe a consolidé sa défense en s'attachant les services de Milan Škriniar, Nélson Semedo et Diego Carlos, tandis que le gardien Ederson représente un renfort de poids parmi les cages grâce à sa grande expérience.

De grandes ambitions pour rivaliser avec Galatasaray

Fenerbahçe espère que ces recrutements lui donneront la capacité de faire pencher la balance dans le football turc, après avoir terminé la saison dernière à la deuxième place derrière son rival traditionnel, Galatasaray.

Avec l'arrivée de Lukaku aux côtés de cette longue liste de noms prestigieux, Fenerbahçe envoie un message clair à ses concurrents : il s'apprête à aborder la nouvelle saison avec un effectif truffé de stars, et avec des ambitions qui vont au-delà de la simple concurrence, jusqu'à la reconquête des titres et la prise de la tête de la scène turque.

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