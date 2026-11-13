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Il a été décidé de délocaliser le match amical entre les sélections de Jordanie et d'Australie de la capitale jordanienne Amman vers la capitale qatarienne Doha, à la demande de la Fédération australienne de football et après l'accord de la Fédération jordanienne.

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Cette décision intervient dans un contexte de craintes sécuritaires exprimées par les joueurs de la sélection australienne et les membres du staff technique, concernant le déplacement en Jordanie durant la trêve internationale de ce mois.

La Fédération australienne de football a annoncé, ce vendredi, être parvenue à un accord avec son homologue jordanienne concernant le changement du lieu du match qui opposera les deux sélections le mardi 17 novembre, après qu'il avait été prévu de le disputer au stade international d'Amman, dans la capitale jordanienne.

Cette décision fait suite à une réunion ayant rassemblé Martin Kugler, directeur général de la Fédération australienne de football, et Farah Al-Badarneh, secrétaire générale par intérim de la Fédération jordanienne, au cours de laquelle la partie jordanienne a accepté la demande de délocalisation de la rencontre au Qatar, afin de permettre à la sélection australienne de rester dans son camp de base actuel à Doha, plutôt que de se déplacer à Amman.

Plusieurs joueurs de la sélection australienne avaient émis des réserves évidentes quant au déplacement en Jordanie, en raison de la situation sécuritaire dans la région.

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Ces craintes sont allées jusqu'à pousser l'association des joueurs professionnels australiens à réclamer un report du match ou son transfert vers un autre lieu, après que les joueurs eurent exprimé à une large majorité leur refus de disputer la rencontre dans la capitale jordanienne, selon le journal « L'Équipe » .

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Ces craintes ont coïncidé avec les mises en garde du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, qui a conseillé à ses ressortissants de reconsidérer la nécessité de voyager en Jordanie, en raison de ce qu'il a qualifié d'impossibilité de prévoir la situation sécuritaire et de l'existence de menaces terroristes.

En contrepartie, la Fédération australienne a tenu à remercier son homologue jordanienne d'avoir accepté le changement du lieu du match, et Kugler a salué la souplesse dont a fait preuve la partie jordanienne durant les négociations, affirmant que le dialogue entre les deux parties avait été empreint d'ouverture, de respect et de coopération.

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Kugler a déclaré, dans des propos rapportés par le site officiel de la Fédération australienne : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la Fédération jordanienne de football d'avoir accepté le transfert du match. Nous savons à quel point la sélection jordanienne et ses supporters souhaitaient accueillir la sélection australienne à Amman. »

Il a ajouté : « Le dialogue avec la Fédération jordanienne a été ouvert, respectueux et coopératif tout au long du processus. Ils ont été d'excellents hôtes pour nous à Amman cette semaine, et je tiens à les remercier pour leur professionnalisme et leur souplesse. Nous sommes impatients d'accueillir la sélection jordanienne en Australie à l'avenir. »

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Il a également adressé ses remerciements aux deux ambassades d'Australie en Jordanie et au Qatar, ainsi qu'à la Fédération qatarienne de football, pour leur rôle dans la facilitation des démarches liées au transfert du match.

De son côté, Tony Popovic, sélectionneur de l'équipe d'Australie, s'est réjoui de la confirmation de la tenue de la deuxième rencontre de son équipe durant la trêve internationale, soulignant l'importance de disputer les deux matchs prévus face au Qatar et à la Jordanie, compte tenu du temps limité disponible pour le rassemblement des joueurs.

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Popovic a déclaré : « C'est formidable de confirmer la tenue du deuxième match de la trêve internationale face à la Jordanie. Nous avons toujours eu confiance dans le fait de parvenir à une issue positive. »

Il a ajouté : « Dès le départ, notre objectif était de disputer deux matchs, et les joueurs sont prêts à affronter le Qatar et la Jordanie. Ces deux matchs sont extrêmement importants, car le temps dont nous disposons pour travailler ensemble est limité, surtout après le report de la Coupe d'Asie. Et ce sera notre dernier rassemblement sur une période de quatre mois. »

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La sélection australienne disputera son premier match face au Qatar, le vendredi 13 novembre à Doha, au stade Abdullah bin Khalifa, avant d'affronter la Jordanie le mardi 17 novembre, également dans la capitale qatarienne, le stade et l'horaire du coup d'envoi de la rencontre devant être annoncés ultérieurement.

Les deux matchs revêtent une importance préparatoire pour les trois sélections, dans le cadre de la préparation des échéances à venir, après qu'il a été décidé de reporter la Coupe d'Asie — qui devait se tenir en janvier 2027 en Arabie saoudite — à décembre de la même année, sur fond de situation dans la région.