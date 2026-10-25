La Ligue saoudienne de football professionnel a annoncé le report du match entre Al-Hilal et Al-Ettifaq, comptant pour la treizième journée de la Saudi Pro League, de 48 heures, afin qu'il se dispute le 7 novembre au lieu de la date initialement prévue, le 5 novembre.

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Cette décision vise à accorder à Al-Hilal une période de repos supplémentaire avant la reprise de ses compétitions nationales, après qu'il était prévu qu'il affronte Shabab Al-Ahli Dubaï (Émirats arabes unis) le 3 novembre, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie d'élite.

En vertu de cette nouvelle modification, Al-Hilal bénéficiera de deux jours supplémentaires avant son affrontement avec Al-Ettifaq, dans le souci de prendre en compte le calendrier de ses participations continentales et nationales, l'équipe cherchant à préserver la forme de ses joueurs durant une période marquée par une densité de matchs.

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Le match face à Al-Ettifaq représentait une étape importante pour Al-Hilal dans son parcours en Saudi Pro League, mais la modification de sa date offrira au staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi une marge supplémentaire de préparation, après avoir disputé l'échéance asiatique.

Al-Hilal est en tête du classement de la Saudi Pro League avec 27 points, après sa victoire face à Al-Qadsiah lors de la 11e journée, sur le score de 3-2.



