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U19 Norway v U19 Germany - UEFA Under19 EURO QualifierGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Officiellement : le jeune espoir allemand signe au Bayern Munich jusqu'en 2030

Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
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Elversberg vs Bayern Munich
Elversberg
Bundesliga
T. Binder
Allemagne
Norvège

Le joueur a séduit Kompany lors de la préparation.

Le Bayern Munich a officiellement annoncé, ce mercredi, la signature d'un contrat professionnel avec l'un de ses joueurs, s'étendant jusqu'au 30 juin 2030, après plusieurs années de progression au sein de l'académie bavaroise.

Il s'agit du jeune joueur Tim Binder, âgé de 19 ans, qui a rejoint l'académie du Bayern en 2019, en provenance d'Augsbourg alors qu'il était âgé de 12 ans, avant de passer par toutes les catégories de jeunes.

Binder est à l'aise dans les phases offensives, aussi bien comme ailier que comme milieu offensif. Il représente également la sélection allemande des moins de 19 ans, avec laquelle il a disputé 4 matchs.

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Binder a participé, lors de la dernière préparation, avec l'équipe première dirigée par l'entraîneur Vincent Kompany, et a réussi à laisser une bonne impression au staff technique, en plus de ses apparitions avec l'équipe réserve en championnat régional.

Le joueur travaille actuellement à retrouver sa condition physique, après avoir subi une déchirure des fibres de l'ischio-jambier droit, selon le site officiel du Bayern Munich.

Christoph Freund, directeur sportif du club bavarois, a déclaré : « Tim possède un très grand potentiel ; il est rapide, fort dans le dribble et doté d'une excellente personnalité. Il a récemment prouvé son talent lors de la préparation avec les professionnels... Il nous est arrivé jeune et a progressé sans cesse dans les équipes de jeunes. Nous sommes heureux de poursuivre l'aventure avec lui au Bayern. »

D'autres clubs avaient manifesté leur intérêt pour un prêt de Binder cet été, mais le Bayern Munich lui a offert une voie claire vers l'équipe première, ce qui a poussé le joueur à choisir de rester avec le tenant du titre du championnat allemand.

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