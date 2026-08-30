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Officiellement : le club saoudien d'Al-Hilal recrute Watkins, et l'avenir de Benzema en suspens

O. Watkins
K. Benzema
Al Hilal
Angleterre
France
Arabie saoudite

Nouveau renfort offensif

Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé la signature officielle de l'Anglais Ollie Watkins, en provenance d'Aston Villa, avant la fin du mercato estival en cours.

À lire aussi : Al-Hilal en cause : Benzema va-t-il prendre sa retraite définitive du football ?

Avec cette opération, le départ du Français Karim Benzema d'Al-Hilal est désormais confirmé, à la lumière des informations indiquant que « Al-Zaïm » a signé un accord financier de résiliation avec ce dernier.

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Al-Hilal a dévoilé le transfert via une vidéo officielle publiée sur son compte du site « X », où l'on voit Watkins porter le maillot d'Al-Hilal, annonçant officiellement son arrivée dans les rangs des « Bleus ».

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De son côté, le joueur a publié un message sur ses comptes officiels, dans lequel il a déclaré : « Six années fantastiques s'achèvent. Merci pour les magnifiques souvenirs et pour votre soutien indéfectible, dans les moments de joie comme dans les difficultés. Les adieux ne sont jamais faciles pour ce club, qui a occupé une place immense dans ma vie, sur le terrain comme en dehors. »

Watkins sera le nouvel attaquant d'Al-Hilal pour la période à venir, aux côtés du Néerlandais Crysencio Summerville, arrivé de West Ham au poste d'ailier droit et gauche, alors que se multiplient les informations autour de la conclusion du transfert du Brésilien Gabriel Martinelli.

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