Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé la signature officielle de l'Anglais Ollie Watkins, en provenance d'Aston Villa, avant la fin du mercato estival en cours.

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Avec cette opération, le départ du Français Karim Benzema d'Al-Hilal est désormais confirmé, à la lumière des informations indiquant que « Al-Zaïm » a signé un accord financier de résiliation avec ce dernier.

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Al-Hilal a dévoilé le transfert via une vidéo officielle publiée sur son compte du site « X », où l'on voit Watkins porter le maillot d'Al-Hilal, annonçant officiellement son arrivée dans les rangs des « Bleus ».

De son côté, le joueur a publié un message sur ses comptes officiels, dans lequel il a déclaré : « Six années fantastiques s'achèvent. Merci pour les magnifiques souvenirs et pour votre soutien indéfectible, dans les moments de joie comme dans les difficultés. Les adieux ne sont jamais faciles pour ce club, qui a occupé une place immense dans ma vie, sur le terrain comme en dehors. »

Watkins sera le nouvel attaquant d'Al-Hilal pour la période à venir, aux côtés du Néerlandais Crysencio Summerville, arrivé de West Ham au poste d'ailier droit et gauche, alors que se multiplient les informations autour de la conclusion du transfert du Brésilien Gabriel Martinelli.