Le Bayern Munich a reçu une forte bouffée de moral avant son duel face à l'Atlético Madrid, mardi soir, en Ligue des champions, après confirmation que son ailier français Michael Olise est apte à disputer la rencontre, à la suite des craintes qui entouraient son état en raison de la blessure contractée lors du dernier match face au Borussia Dortmund.

Olise avait été contraint de quitter la pelouse du Clasico allemand, qui s'est terminé sur un match nul (2-2) samedi dernier, après avoir subi une blessure au genou droit, ce qui avait suscité l'inquiétude au sein du club bavarois quant à son éventuelle absence lors du duel européen très attendu.

Mais les examens et les développements ultérieurs ont apporté des nouvelles rassurantes au staff technique dirigé par Vincent Kompany, puisque le joueur français a pris part à l'entraînement collectif lundi matin, confirmant ainsi sa guérison et intégrant la liste du Bayern Munich qui voyage pour affronter l'Atlético Madrid, selon ce qu'a publié le club bavarois sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Les bonnes nouvelles au sein du Bayern ne se limitent pas au retour d'Olise, l'équipe ayant également récupéré les services de son gardien chevronné Manuel Neuer, absent lors des trois derniers matchs, offrant ainsi à Kompany des options supplémentaires avant le test difficile sur la pelouse du Wanda Metropolitano.

Prochains matchs ATM Ligue des Champions 15:00 FCB

En revanche, le Bayern Munich est privé de plusieurs de ses éléments importants lors de ce duel, au premier rang desquels Luis Diaz et Jamal Musiala, aux côtés d'Ismaël Saïbari et de Serge Gnabry, des absences qui pourraient contraindre l'entraîneur belge à procéder à quelques ajustements de son onze de départ.