La Fédération turque de football a annoncé, ce vendredi, la fin de sa collaboration avec le sélectionneur de l'équipe première, l'Italien Vincenzo Montella.

Cette décision intervient dans un contexte de résultats décevants livrés par la Turquie lors de la dernière trêve internationale, avec quatre défaites concédées en Ligue des nations. L'équipe s'est inclinée à deux reprises face à l'Italie, en plus de ses défaites contre la France et la Belgique.

Le communiqué officiel de la sélection turque indique : « Il a été décidé de ne pas poursuivre avec le sélectionneur de notre équipe nationale première, M. Vincenzo Montella. »









Montella avait pris ses fonctions en septembre 2023, menant la Turquie à l'Euro 2024 et atteignant avec elle les quarts de finale avant de s'incliner face aux Pays-Bas sur le score de (2-1), le meilleur résultat des Turcs dans le championnat d'Europe, à égalité avec la qualification pour le même tour lors de l'édition 2000.

Montella a contribué au retour de la Turquie en Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire cet été, mais le parcours de l'équipe a pris fin prématurément dès la phase de groupes, en terminant à la dernière place d'un groupe composé des États-Unis, de l'Australie et du Paraguay.

Selon la presse italienne, le nom de l'ancienne star turque Arda Turan figure parmi les principaux candidats à la succession de Montella à la tête du staff technique de la sélection.