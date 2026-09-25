Officiellement : la sélection saoudienne écarte Nawaf Al-Aqidi de la Coupe du Golfe 27

La sélection saoudienne a annoncé l'exclusion de son gardien Nawaf Al-Aqidi de la liste des joueurs participant à la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 », que la ville de Djeddah accueille actuellement.

Nawaf Al-Aqidi s'était blessé lors de la victoire face au Koweït sur le score d'un but à zéro, avant-hier mercredi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

Le compte officiel de la sélection saoudienne sur le site « X » a publié un communiqué dans lequel il indique : « Le sélectionneur de l'équipe nationale, Georgios Donis, a écarté le joueur Nawaf Al-Aqidi du rassemblement de l'Arabie saoudite qui se tient à Djeddah, dans le cadre de la Coupe du Golfe 27. »

Il a précisé que « cette décision fait suite au rapport médical relatif aux résultats des examens médicaux passés par le joueur au niveau de sa blessure au poignet, lesquels ont révélé qu'il n'était pas apte et qu'il avait besoin d'un programme de soins et de rééducation ».

Le technicien grec avait convoqué, hier jeudi, Abdelqadous Attia, gardien de but d'Al-Ula, pour rejoindre la liste de la sélection dans la compétition du Golfe, afin de compenser l'absence de Nawaf Al-Aqidi lors du reste des matches.

Mohammed Al-Owais, gardien de but d'Al-Hilal, devrait être le premier gardien de l'Arabie saoudite pour le reste des matches du tournoi, après avoir occupé ce poste lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection saoudienne se prépare à affronter son homologue omanais, demain samedi, au stade Al-Inma, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe 27.

L'Arabie saoudite doit s'imposer, quel que soit le score, afin de valider sa qualification pour les demi-finales de la compétition du Golfe, indépendamment du résultat de son match contre l'Irak lors de la troisième journée, mardi prochain.