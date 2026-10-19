La Fédération égyptienne de football a reçu les décisions de la commission de discipline de la Fédération internationale de football association « FIFA », concernant les sanctions infligées à Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, à Ibrahim Hassan, le manager de l'équipe, et au joueur Mostafa Zico, qui comprenaient la suspension des deux frères Hassan pour 3 matches chacun, tandis que Zico a été suspendu pour 5 matches.

La Fédération égyptienne de football a confirmé, dans un communiqué officiel, qu'elle a présenté une demande officielle à la commission de discipline de la Fédération internationale, afin d'obtenir les motifs et les attendus détaillés sur lesquels elle s'est appuyée pour rendre ses décisions, en vue de les étudier et d'évaluer la situation juridique de chaque cas.

Par cette démarche, la Fédération égyptienne vise à définir la voie juridique appropriée pour faire face aux sanctions prononcées, en vue d'engager une procédure d'appel conformément aux règlements en vigueur, dans une tentative de modifier les décisions rendues à l'encontre du sélectionneur, du manager de l'équipe et du joueur Mostafa Zico.

La sanction contre le trio a été prononcée en raison des déclarations ayant suivi les incidents du match Égypte - Argentine à la Coupe du monde 2026, qui s'est soldé par une défaite de l'Égypte 3-2 en huitièmes de finale, et dans lesquelles la FIFA et les arbitres ont été accusés d'avoir aidé l'Albiceleste.

En raison de cette sanction, le trio sera absent lors des deux matches face au Malawi au mois de novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, auxquels s'ajoute l'absence des jumeaux lors du premier match de l'équipe d'Égypte au mois de mars 2027 prochain contre l'Angola.

Quant à Zico, son absence de l'équipe d'Égypte se prolongera jusqu'au mois de juin prochain, ce qui signifie qu'il manquera les 4 matches restants des éliminatoires de la CAN 2027, en plus d'un autre match.







