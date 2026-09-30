Officiellement : la fédération suisse retire son soutien à Infantino lors des élections de la FIFA

Dans un coup dur et sans précédent porté depuis le pays qui abrite le siège de la Fédération internationale de football, la Fédération suisse de football a annoncé le retrait de son soutien total à la candidature de Gianni Infantino pour un nouveau mandat à la présidence de la FIFA, ouvrant le feu sur sa manière de gérer et de gouverner le football.

Le comité central de la Fédération suisse a annoncé, dans un communiqué de presse officiel, revenir sur sa position précédente, exprimée en juin dernier, de soutien au candidat italo-suisse, affirmant qu'elle ne le soutiendra pas lors de la prochaine élection présidentielle.

La Fédération suisse a précisé que cette décision est intervenue « après une réévaluation approfondie des développements survenus au cours des derniers mois », ajoutant : « De notre point de vue, plusieurs événements soulèvent des questions fondamentales concernant le leadership, la gouvernance, la transparence et les processus de prise de décision au sein de la FIFA. »

Le communiqué a fait spécifiquement référence à « des questions relatives à la clarté des règles et à l'intégrité des compétitions dans l'affaire Balogun », en allusion à l'annulation par Infantino de l'expulsion du joueur américain avant le match des huitièmes de finale lors de la dernière Coupe du monde, une décision qui a suscité une large controverse sur l'ingérence du président dans les décisions techniques.









Des exigences de transparence et de responsabilité

Dans son communiqué, la Fédération suisse a appelé à davantage de transparence, affirmant : « Pour nous, la crédibilité, la transparence, la responsabilité et la participation effective des organes compétents, conformément à ce que prévoient les statuts, constituent des conditions essentielles pour établir la confiance dans la gestion du football international et l'intégrité de la FIFA. »

De son côté, Peter Knäbel, président de la Fédération suisse de football, a déclaré qu'il attendait de la direction de la FIFA qu'elle respecte les plus hauts standards de transparence, de traçabilité et de responsabilité institutionnelle, soulignant qu'il « ne peut pas assumer la responsabilité de continuer à soutenir la candidature de Gianni Infantino ».

Malgré la fermeté du communiqué, la Fédération suisse a affirmé être consciente de sa responsabilité particulière en tant que fédération du pays hôte du siège de la FIFA, et qu'elle continuera à plaider pour « la transparence, des structures fiables, des processus de prise de décision fondés sur les règles, et le renforcement d'une communauté footballistique internationale unie et éthique ».







