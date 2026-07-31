Officiellement : la Fédération saoudienne se sépare d'une nouvelle star

Le club italien du Genoa a officialisé la signature de l'Albanais Mario Mitaj, joueur d'Al-Ittihad, lors de l'actuelle période de transferts estivale, permettant ainsi au joueur de retrouver les pelouses européennes après une seule saison passée en Roshn League.

Mitaj a rejoint les rangs du Genoa sous forme de prêt d'une saison, assorti d'une clause accordant au club italien le droit d'acheter son contrat de manière définitive à l'issue de la période de prêt, si le staff technique est convaincu par son niveau.

Le transfert est intervenu après des négociations entre les deux parties, alors que le Genoa souhaitait renforcer le côté gauche avec un élément doté d'une expérience internationale, tandis qu'Al-Ittihad a accepté le départ du joueur, dans le cadre de son plan de réorganisation de l'effectif avant le début de la nouvelle saison.

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Mitaj avait rejoint Al-Ittihad à l'été 2024, en provenance du Lokomotiv Moscou, et il avait réussi à remporter le doublé championnat-Coupe du Roi lors de la saison d'avant-dernière.

Le joueur albanais espère retrouver son niveau au sein du championnat italien et obtenir l'occasion de jouer de façon régulière, ce qui l'aiderait à conserver sa place dans les rangs de la sélection albanaise au cours de la période à venir.

Mitaj devrait rejoindre les entraînements du Genoa dans les prochaines heures, en vue de débuter son aventure officielle avec l'équipe, en préparation du coup d'envoi des compétitions de la nouvelle saison.