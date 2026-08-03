Officiellement : la Fédération saoudienne renforce ses rangs avec sa deuxième recrue estivale

Le club saoudien d'Al-Ittihad a annoncé, lundi soir, avoir officiellement engagé le latéral gauche Fares Abedi, en provenance du club de Neom, dans le cadre des mouvements du « Doyen » pour renforcer son effectif avant le début des compétitions de la nouvelle saison.

Al-Ittihad a publié sur son compte officiel sur la plateforme « X » un visuel spécialement dédié au joueur, accompagné de la formule : « Fares Abedi, un tigre parmi les tigres », en référence à la finalisation de l'accord et à l'arrivée officielle du joueur dans les rangs de l'équipe.

L'engagement d'Abedi vient clore l'un des dossiers les plus importants au sein de l'équipe, après le départ du latéral albanais Mario Mitaj vers le club italien du Genoa sous forme de prêt, ce qui a poussé la direction d'Al-Ittihad à agir rapidement afin de trouver un remplaçant prêt à jouer avant le début de la saison.

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Fares Abedi fait partie des noms disposant d'une bonne expérience sur les terrains saoudiens, après avoir défendu les couleurs de quatre clubs différents, à savoir Al-Wehda, Al-Qadisiyah, Al-Fayha et enfin Neom, ce qui lui confère un avantage important dans la rapidité de son adaptation à l'environnement d'Al-Ittihad et aux exigences de la compétition en Roshn Saudi League.

La direction du « Doyen » mise sur la capacité du joueur à apporter un plus sur le flanc gauche, en particulier au vu du besoin d'un joueur alliant rigueur défensive et capacité à soutenir la ligne offensive, en adéquation avec le style du staff technique lors de la nouvelle saison.

Le transfert d'Abedi s'inscrit dans le plan d'Al-Ittihad visant à reconstruire certains postes ayant connu des changements cet été, dans le cadre des efforts du club pour préserver sa stabilité technique et poursuivre une lutte acharnée pour les titres nationaux et continentaux.