Officiellement : la Fédération portugaise suspend Ronaldo et ouvre une enquête disciplinaire à son encontre

Le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection, en raison de son départ du rassemblement lors de la dernière trêve internationale, 24 heures avant le match contre le Danemark.

Le conseil a également révélé avoir décidé de suspendre provisoirement le capitaine d'Al-Nassr de manière non automatique, et de classer l'affaire comme « urgente », une première sanction officielle en attendant la fin de l'enquête et l'annonce de la sanction définitive.

La Fédération portugaise a précisé, dans un communiqué officiel, selon ce qu'a rapporté le journal portugais « A Bola » ce samedi, que la décision avait été prise en vertu d'une délibération émanant de la section non professionnelle vendredi dernier, dans le but de vérifier l'existence éventuelle d'infractions disciplinaires dans les faits signalés mercredi dernier.

Le communiqué a souligné que Ronaldo, âgé de 41 ans, faisait déjà l'objet d'une suspension provisoire automatique jusqu'à la date d'ouverture de la procédure disciplinaire, avant que le conseil ne décide d'imposer une suspension conservatoire provisoire supplémentaire, non appliquée de manière automatique, tout en conférant au dossier un caractère d'urgence.

La Fédération a ajouté que l'affaire avait été transmise ce jour à sa commission d'instruction disciplinaire, affirmant que ses détails resteraient confidentiels jusqu'à la fin de l'enquête.

Selon le règlement disciplinaire de la Fédération portugaise, Ronaldo pourrait écoper d'une suspension d'une durée comprise entre un mois et six mois, assortie d'une amende, si son départ du rassemblement est jugé injustifié.

Le règlement stipule que « tout joueur qui, après avoir été convoqué de manière légale, part sans justification ou ne se présente pas à un entraînement, un match ou toute activité des sélections nationales ou liée à la représentation sportive de la Fédération portugaise de football ou du Portugal, est sanctionné d'une suspension d'une durée comprise entre un mois et six mois, en plus, si le joueur est professionnel, d'une amende comprise entre 5 et 10 unités de compte ».

Selon la valeur de l'unité de compte fixée à 102 euros, l'amende potentielle se situerait entre environ 500 et 1 000 euros.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise lors de la dernière trêve internationale, un épisode qui a suscité une vive polémique, en guise de protestation contre les déclarations de l'entraîneur Jorge Jesus.

Mais il est revenu par la suite et a publié un long communiqué, dans lequel il a livré sa version des faits et présenté ses excuses à ses coéquipiers et au peuple portugais.

Dans son communiqué, le Don a également réclamé qu'une sanction sévère soit prononcée à son encontre, étant « non pas un joueur ordinaire, mais le capitaine de la sélection ».

Ainsi, une suspension de longue durée de Ronaldo ne serait pas une surprise pour lui.

Dans le même contexte, les comptes officiels de la sélection portugaise sur les réseaux sociaux ont célébré, vendredi dernier, le but de Ronaldo avec Al-Nassr contre Al-Diriyah en Saudi Pro League, malgré la crise entourant son départ du rassemblement de la sélection.