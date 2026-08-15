Le club français du Paris Saint-Germain a officiellement annoncé la signature du Belge Mika Godts, attaquant de l'Ajax Amsterdam, qui devient ainsi le troisième renfort offensif de l'équipe lors du mercato estival en cours et la cinquième recrue du club cet été, une nouvelle étape destinée à élargir les options de l'entraîneur Luis Enrique avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Dans un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain a indiqué que Godts avait signé un contrat le liant au club jusqu'en 2031 et qu'il portera le maillot numéro 22, après que le club français est parvenu à un accord avec l'Ajax pour le transfert du joueur en échange de 55 millions d'euros, dont 45 millions d'euros fixes et 10 millions d'euros de bonus supplémentaires.

Le dossier a été bouclé au terme d'âpres négociations entre les deux clubs, l'Ajax ayant refusé une première offre d'un montant de 45 millions d'euros, dont 40 millions fixes et 5 millions de primes, avant de repousser également une deuxième offre dépassant la barre des 50 millions d'euros, bonus inclus. Les négociations ont finalement abouti, à la troisième tentative, à un accord satisfaisant les deux parties.

L'Ajax espérait obtenir 60 millions d'euros en échange du départ du joueur, mais il a finalement accepté l'offre de 55 millions d'euros, tandis que le désir de Godts de rejoindre le Paris Saint-Germain a joué un rôle important dans l'accélération de la conclusion du transfert.

Le joueur belge, âgé de 21 ans, représente un renfort offensif prometteur pour le champion d'Europe, grâce à sa capacité à occuper plusieurs postes dans la ligne d'attaque, en particulier les ailes, avec une préférence pour le côté gauche malgré son pied droit, ce qui en fait une option proche des rôles qu'occupait le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Le transfert de Godts à Paris intervient après une saison remarquable avec l'Ajax, puisqu'il a disputé 32 matches en championnat des Pays-Bas, inscrivant 17 buts et délivrant 12 passes décisives. Il a également entamé la nouvelle saison par un but lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa face à Shelbourne.

Sur le plan international, Godts a disputé deux matches avec la sélection belge, mais il ne figurait pas dans la liste de l'équipe participant à la dernière Coupe du monde, avant d'obtenir désormais une nouvelle chance de s'affirmer au plus haut niveau européen.