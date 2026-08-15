Le club français du Paris Saint-Germain a officialisé la signature du Belge Mika Godts, attaquant de l'Ajax Amsterdam, qui devient la troisième recrue offensive de l'équipe lors de l'actuel mercato estival et le cinquième transfert du club cet été, dans une nouvelle démarche visant à étoffer les options de l'entraîneur Luis Enrique avant le début de la nouvelle saison.

Le Paris Saint-Germain a indiqué dans un communiqué officiel que Godts a signé un contrat avec le club courant jusqu'en 2031, et qu'il portera le maillot numéro 22, après que le club français est parvenu à un accord avec l'Ajax concernant le transfert du joueur pour 55 millions d'euros, comprenant 45 millions d'euros fixes et 10 millions d'euros de bonus additionnels.

La conclusion de l'opération est intervenue au terme d'âpres négociations entre les deux clubs, l'Ajax ayant refusé une première offre de 45 millions d'euros, dont 40 millions fixes et 5 millions de primes, avant de rejeter également une deuxième offre dépassant la barre des 50 millions d'euros bonus compris, les négociations s'achevant à la troisième tentative sur un accord satisfaisant les deux parties.

L'Ajax ambitionnait d'obtenir 60 millions d'euros en contrepartie du départ du joueur, mais il a finalement accepté l'offre de 55 millions d'euros, tandis que le désir de Godts de rejoindre le Paris Saint-Germain a joué un rôle important dans l'accélération de la finalisation du transfert.

Le joueur belge, âgé de 21 ans, représente un renfort offensif prometteur dans les rangs du champion d'Europe, en raison de sa capacité à occuper plusieurs postes dans le secteur offensif, en particulier les ailes, avec une préférence pour le jeu sur le côté gauche, malgré son appui sur le pied droit, ce qui en fait une option proche des rôles qu'occupait le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Le transfert de Godts à Paris intervient après une saison remarquable avec l'Ajax, puisqu'il a disputé 32 matches en championnat des Pays-Bas, au cours desquels il a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives, et il a par ailleurs entamé la nouvelle saison par un but lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa face à Shelbourne.

Sur le plan international, Godts a disputé deux matches avec la sélection de Belgique, mais il ne figurait pas dans la liste de l'équipe ayant participé à la dernière Coupe du monde, avant d'obtenir désormais une nouvelle occasion de faire ses preuves au plus haut niveau européen.