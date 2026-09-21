Officiellement : l'Espagne récompense Luis de la Fuente avec un contrat historique

L'Espagne n'a pas attendu longtemps pour récompenser Luis de la Fuente de l'exploit historique réalisé avec la sélection, après que la Fédération espagnole de football a décidé de prolonger le contrat de l'entraîneur chevronné jusqu'en 2032, une décision qui confirme son attachement au projet qu'il dirige depuis des années.

Le conseil d'administration de la Fédération royale espagnole de football, présidé par Rafael Louzán, a approuvé à l'unanimité la prolongation du contrat de De la Fuente, lors d'une réunion tenue à la Cité du football de Las Rozas, afin que l'entraîneur continue de diriger la sélection espagnole pour des années supplémentaires.

Cette décision intervient après le succès de De la Fuente, qui a mené l'Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026, renforçant ainsi son statut de l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire de la sélection espagnole.

Rafael Louzán a affirmé que la prolongation du contrat de De la Fuente s'inscrit dans la volonté de la Fédération de préserver la stabilité et d'accorder au projet sportif que dirige l'entraîneur le temps nécessaire pour poursuivre ses succès.

Louzán a déclaré devant le conseil d'administration : « Nous aspirons à un projet fondé sur la stabilité et la confiance », soulignant que la décision reflète la confiance de la Fédération en De la Fuente et en le projet qu'il dirige, un projet qui s'étend sur des années de compétitions et de grands tournois.

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Il a ajouté que De la Fuente est devenu « l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la sélection nationale », affirmant que les années qu'il a passées au sein de la Fédération le rendent digne de poursuivre son travail sur une longue période.

Le nouveau contrat s'étend jusqu'à des rendez-vous majeurs dans l'avenir de la sélection espagnole, notamment le Championnat d'Europe 2028 et la Coupe du monde 2030, que l'Espagne accueille en partenariat avec le Portugal, le Maroc, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine, ainsi que l'Euro 2032.

L'accord doit être présenté officiellement lors d'un événement organisé à la Cité du football, en présence de De la Fuente et d'un certain nombre de représentants du football espagnol, afin de définir les grandes lignes de la prochaine étape du parcours des champions du monde.

De la Fuente entamera sa nouvelle mission par la porte des éliminatoires qualificatives pour l'Euro 2028, en parallèle de la participation de la sélection espagnole à la prochaine édition de la Ligue des nations de l'UEFA.

La sélection devrait disputer ses premiers matchs en septembre et octobre prochains face à l'Angleterre, à la Croatie et à la République tchèque, au début d'une nouvelle étape durant laquelle les champions du monde cherchent à poursuivre leur domination européenne et mondiale.

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