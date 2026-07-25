L'Atlético Madrid a annoncé la signature officielle d'un joueur du Paris Saint-Germain, afin de renforcer son entrejeu au cours du mercato estival en cours, après avoir échoué à s'attacher les services du Portugais Bernardo Silva.

Silva avait été annoncé proche de rejoindre l'Atlético, mais il a décidé de partir au Real Madrid après la fin de son aventure avec Manchester City, ce qui a poussé les Colchoneros à chercher une autre alternative présentant les mêmes caractéristiques.

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Le club madrilène a dévoilé, via son site officiel, la signature du Sud-Coréen Lee Kang-in, joueur du Paris Saint-Germain, pour un contrat courant jusqu'à l'été 2031.

La signature de Kang-in est intervenue à la demande de l'entraîneur argentin Diego Simeone ; selon des rapports de presse, l'opération a coûté 35 millions d'euros aux caisses du club.

L'Atlético sera le troisième club espagnol pour lequel évoluera le joueur sud-coréen, qui a auparavant porté les couleurs de Valence et du Real Majorque avant de rejoindre le PSG à l'été 2023.







