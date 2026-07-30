La Confédération asiatique de football a scellé l'avenir des phases finales de la Ligue des champions d'Asie Élite, en accordant à l'Arabie saoudite le droit d'accueillir la compétition pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2029. Une décision qui reflète la grande confiance placée dans les capacités organisationnelles du Royaume, après le succès enregistré lors des deux dernières éditions.

La Confédération asiatique a révélé, dans un communiqué officiel publié ce jeudi matin, que son bureau exécutif avait entériné, lors de sa réunion, l'attribution à l'Arabie saoudite de l'organisation des phases finales de la compétition continentale au cours des saisons 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

Cette décision intervient après que l'accord accordé en décembre 2023 avait un caractère provisoire, avant d'être transformé en homologation définitive.

La Confédération asiatique a justifié ce choix par le succès organisationnel du Royaume lors de l'accueil des éditions 2024-2025 et 2025-2026, ce qui a renforcé sa conviction de maintenir les finales sur le sol saoudien.

Al-Ahli d'Arabie saoudite a remporté les deux précédentes éditions de la compétition continentale, aux dépens des clubs japonais Kawasaki Frontale et Machida Zelvia respectivement.

La Confédération asiatique a par ailleurs approuvé l'introduction de modifications au format de la Ligue des champions d'Asie Élite à compter de la saison 2026-2027, afin de l'adapter à la participation de 32 équipes à la compétition.

Le nouveau format instaurera quatre niveaux au tirage au sort au lieu de deux, chaque équipe disputant deux matches face à des clubs de chaque niveau.

Les rencontres de la dernière journée de la phase de championnat se joueront également à une heure unifiée au sein des zones Est et Ouest, dans le but de renforcer le principe d'égalité des chances entre tous les clubs.

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Le Japon devance la Jordanie et le Qatar

Dans le même contexte, le bureau exécutif a officiellement désigné le Japon pour accueillir la Coupe d'Asie des moins de 23 ans 2028, qui constituera également les qualifications asiatiques pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Le choix du Japon est intervenu à l'issue d'une concurrence avec les dossiers présentés par la Jordanie, le Kirghizistan, le Qatar et l'Ouzbékistan.

Les Émirats arabes unis s'étaient quant à eux retirés de la course à l'organisation un peu plus tôt.

La Confédération asiatique a précisé que le dossier japonais avait obtenu la préférence grâce à l'état de préparation de ses infrastructures sportives, à la faiblesse des risques opérationnels, ainsi qu'au respect du principe de diversité géographique dans l'accueil des compétitions continentales.