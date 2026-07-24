La Fédération allemande de football a annoncé, ce vendredi, la nomination de Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Il prend ses fonctions en remplacement de Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste après l'échec à la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué officiel, la Fédération allemande a révélé que Klopp, âgé de 59 ans, a signé un contrat courant jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2030, et qu'il entrera en fonction le 15 août prochain.

Klopp avait obtenu le feu vert pour diriger la sélection allemande après que le conseil de l'assemblée générale de la Fédération a validé sa nomination, dernière étape avant l'annonce officielle.

Klopp avait décliné de nombreuses offres d'entraîneur depuis son départ de Liverpool en 2024, avant de retrouver le banc de touche par la porte des sélections nationales, pour la première fois de sa carrière.

Le départ de Nagelsmann est intervenu après l'élimination de la sélection allemande au tour des 32èmes de finale du Mondial 2026, à la suite de sa défaite face au Paraguay aux tirs au but (5-4), au terme d'un match soldé par un match nul. Une élimination jugée bien en deçà des objectifs fixés par la Fédération avant le tournoi.

Nagelsmann avait pris en main l'équipe d'Allemagne en septembre 2023 en remplacement de Hansi Flick, avant que son contrat, qui courait jusqu'en 2028, ne soit résilié d'un commun accord avec la Fédération.

L'homme de Guardiola dans le staff de Klopp

Le staff technique de Klopp comptera notamment Peter Krawietz, Pepijn Lijnders et Sven Bender.

Krawietz et Lijnders comptent parmi les adjoints les plus proches de Klopp depuis de longues années, et ont remporté à ses côtés de nombreux trophées à Liverpool, notamment la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020.

Le Néerlandais Lijnders (43 ans) occupait récemment le poste d'entraîneur adjoint de l'Espagnol Pep Guardiola à Manchester City, tandis que Krawietz (54 ans) rejoint la Fédération allemande en provenance du groupe « Red Bull », après avoir déjà travaillé avec Klopp à Mayence et au Borussia Dortmund.

Sven Bender (37 ans) fait son retour au sein de la Fédération allemande après des expériences d'entraîneur au Borussia Dortmund et à Unterhaching. Il a également été entraîneur adjoint des sélections allemandes des moins de 16 et des moins de 17 ans entre 2022 et 2024, en plus de sa carrière internationale en tant que joueur, marquée par sept apparitions avec l'équipe première.

Klopp : la sélection nationale nous unit plus que tout autre chose

Klopp a déclaré après la signature du contrat : « La sélection nationale a le pouvoir d'unir les Allemands comme aucune autre chose ne le fait, et c'est ce qui rend cette mission si particulière à mes yeux. »

Il a ajouté : « Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu et appris au cours de l'année et demie passée avec Red Bull, et je les remercie pour l'esprit de coopération et d'ouverture qui a rendu cet accord possible. »

Il a poursuivi : « J'aborde désormais avec impatience cette mission particulière au sein du football allemand, et nous travaillerons ensemble avec humilité et patience pour construire une équipe qui se batte les uns pour les autres, prenne du plaisir à jouer au football et mérite pleinement le soutien du public allemand. »

La Fédération allemande : il était notre premier choix, sans hésitation

De son côté, le président de la Fédération allemande, Bernd Neuendorf, a affirmé que Klopp était le premier candidat dès le départ : « Jürgen Klopp incarne la passion, la crédibilité et la capacité à inspirer les autres, c'est pourquoi il était notre premier choix, sans la moindre hésitation, après la démission de Julian Nagelsmann. »

Il a ajouté : « J'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la conclusion de cet accord, en premier lieu Oliver Mintzlaff pour des négociations constructives et son esprit de coopération, ainsi qu'Aki Watzke pour son soutien précieux. »

Hans-Joachim Watzke, premier vice-président de la Fédération, a pour sa part déclaré : « Jürgen est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs au monde, il fait progresser ses joueurs et sait diriger les hommes et les unir, et c'est exactement ce dont l'équipe d'Allemagne a besoin. »

Pour sa part, le directeur sportif de la Fédération allemande, Rudi Völler, a affirmé : « Jürgen Klopp a prouvé, pendant de longues années, sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs et à obtenir des résultats sous pression. Il possède en outre une personnalité de meneur capable de motiver les joueurs et les supporters, et je suis impatient de travailler avec lui. »

L'un des entraîneurs allemands les plus marquants

Klopp est considéré comme l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire du football allemand moderne, après avoir connu de grands succès avec le Borussia Dortmund, qu'il a mené aux titres de champion d'Allemagne en 2011 et 2012, ainsi qu'à la Coupe d'Allemagne en 2012.

L'entraîneur allemand a également marqué une ère à part avec Liverpool, qu'il a conduit au sacre en Ligue des champions en 2019, avant de ramener le club sur le trône de la Premier League en 2020, mettant fin à une attente de trois décennies.

Klopp disputera son premier rassemblement international avec l'équipe d'Allemagne fin septembre et début octobre, lorsqu'il disputera quatre rencontres internationales, à commencer par un déplacement face aux Pays-Bas à Amsterdam le 24 septembre, avant de recevoir la Grèce à Augsbourg le 27 septembre, puis d'affronter la Serbie à Munich le 1er octobre, et de conclure le stage par un match face à la Grèce à Thessalonique le 4 octobre.

La Fédération allemande espère que Klopp mènera le projet de reconstruction de la sélection et lui permettra de retrouver son rang sur la scène internationale, en vue des échéances à venir, au premier rang desquelles la Coupe du monde 2030.