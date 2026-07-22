Officiellement... Issa Diop rejoint un nouveau club en Premier League

Le club anglais d'Ipswich Town a annoncé, ce mercredi, la signature du défenseur international marocain Issa Diop en provenance de Fulham, en vue de la nouvelle saison de Premier League.

Le joueur, âgé de 29 ans, a signé un contrat de quatre ans courant jusqu'à l'été 2030, après avoir passé avec succès sa visite médicale, selon le site officiel d'Ipswich Town, récemment de retour dans l'élite.

Le club n'a pas dévoilé les détails financiers officiels, mais des médias européens ont indiqué que le montant du transfert s'élève à environ 10 millions d'euros (soit près de 8,5 millions de livres sterling).

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Le transfert de Diop intervient après une prestation remarquée avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026, où il a disputé cinq matches et inscrit un but dans le temps additionnel face aux Pays-Bas, contribuant à la qualification du Maroc pour les quarts de finale.

Le club anglais a ajouté : « Le joueur, qui mesure 194 cm, est considéré comme un défenseur puissant dans le jeu aérien et remarquable dans sa lecture défensive. »

Diop a débuté sa carrière professionnelle au club français de Toulouse, où il a hérité du brassard de capitaine à un jeune âge, avant de rejoindre West Ham United en 2018 pour un montant record pour le club.

En 2022, il a rejoint Fulham, où il a disputé plus de 75 matches en Premier League jusqu'à présent, portant son total de rencontres en Premier League à plus de 170.



