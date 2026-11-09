La Ligue professionnelle saoudienne de football a officiellement entériné le calendrier actualisé des compétitions de la Roshn Saudi League et dévoilé les dates des rencontres allant de la treizième à la vingt-et-unième journée, qui se dérouleront entre le 26 novembre 2026 et le 30 janvier 2027, tout en fixant les dates de plusieurs confrontations reportées très attendues par les supporters.

Cette annonce fixe des dates précises pour une série de grandes affiches dans les semaines à venir, au premier rang desquelles le clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr, ainsi que les rencontres Al-Hilal – Al-Riyadh et Al-Ittihad – Al-Shabab, sans oublier le derby de Djeddah entre Al-Ittihad et Al-Ahli et le sommet Al-Hilal – Al-Nassr le 1er janvier prochain.

Clasico Al-Ahli – Al-Nassr : rendez-vous le 20 novembre

La Ligue a décidé de programmer la rencontre Al-Ahli – Al-Nassr, reportée de la neuvième journée, le vendredi 20 novembre courant. Les supporters auront ainsi rendez-vous dans 12 jours avec l'une des affiches les plus marquantes de la saison, compte tenu de l'importance de ce duel pour les deux équipes et de leurs ambitions dans la course aux premières places.

Al-Ittihad – Al-Ahli : le derby de Djeddah approche

Les supporters du football saoudien attendent avec impatience le derby de Djeddah entre Al-Ittihad et Al-Ahli, désormais à 32 jours selon les dates annoncées, un duel qui revêt une importance particulière pour les deux équipes en raison de la nature de leur rivalité historique et de l'impact de son résultat sur le déroulement de la saison.

Al-Hilal et Al-Ittihad face à deux tests en décembre

La Ligue a fixé au lundi 21 décembre prochain les rencontres Al-Riyadh – Al-Hilal et Al-Ittihad – Al-Shabab, les deux matchs reportés de la neuvième journée. Les quatre équipes reprendront ainsi le cours de leurs matchs selon le calendrier remanié, à un moment où l'engrangement de points gagne en importance avec l'avancée de la compétition.

Derby de Riyad : Al-Hilal – Al-Nassr le 1er janvier

Quant au sommet Al-Hilal – Al-Nassr, comptant pour la dix-septième journée, il a été décidé de le disputer le vendredi 1er janvier 2027 au stade Al-Awwal Park. Les supporters auront ainsi rendez-vous avec une nouvelle confrontation entre les deux rivaux en début d'année, l'une des étapes les plus marquantes de la seconde moitié de la saison.

Ainsi, la Ligue professionnelle saoudienne de football a fixé les dates des journées 13 à 21, ainsi que celles des matchs reportés, dessinant la carte des compétitions pour la période allant de fin novembre à fin janvier, dans l'attente d'une série de confrontations susceptibles d'avoir un impact direct sur la lutte pour la tête du classement et les premières places.