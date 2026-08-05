Newcastle United a annoncé la nomination de l'Allemand Matthias Jaissle au poste d'entraîneur de l'équipe première, en remplacement d'Eddie Howe, avec un contrat d'une durée de quatre ans, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour les Magpies.

L'annonce de l'engagement de Jaissle par Newcastle a été faite via son site officiel, ce mercredi soir, quelques minutes après que l'Al-Ahli saoudien eut confirmé la démission de l'entraîneur allemand.

Jaissle, âgé de 38 ans, a rejoint le camp de l'équipe installé dans la ville espagnole de La Manga depuis samedi dernier, après que Newcastle est parvenu à un accord avec l'Al-Ahli saoudien prévoyant le versement de 9,5 millions de livres sterling en échange de la résiliation de son contrat.

L'entraîneur allemand a déclaré, dans ses premiers propos après l'annonce de sa nomination : « C'est un grand honneur de devenir l'entraîneur de Newcastle United. C'est l'un des plus grands clubs d'Europe, doté d'une histoire, d'une identité et d'un public exceptionnels, et j'ai hâte de vivre cette expérience de près. »

Et d'ajouter : « Lorsqu'un club de la dimension de Newcastle vous contacte, vous réalisez l'ampleur de l'opportunité. L'ambition du club, sa vision d'avenir et le projet sur lequel il travaille ont rendu ma décision facile. »

Jaissle a affirmé avoir suivi l'évolution de Newcastle au cours des dernières années, soulignant que le club dispose d'une vision claire et d'une direction solide, ce qui lui offre une base idéale pour construire et remporter davantage de succès.

Le nouvel entraîneur débute sa mission dans des circonstances difficiles, après que Newcastle a accepté de vendre son capitaine brésilien Bruno Guimarães à Arsenal pour 75 millions de livres sterling, venant s'ajouter à la liste des partants de cet été, qui comprend également Anthony Gordon et Sandro Tonali.

En contrepartie, Newcastle a renforcé ses rangs avec plusieurs jeunes talents durant le marché des transferts, en tête desquels le gardien tchèque Lukas Horníček en provenance du Sporting Braga, aux côtés du gardien français Ewan Gawin, ainsi que des joueurs Aladji Bamba, Sean Storr et Bazoumana Touré, dans le cadre de transactions dont la valeur a atteint environ 140 millions de livres sterling, sous la supervision du directeur sportif Ross Wilson.

Jaissle a précisé que sa philosophie repose sur le travail collectif, la discipline, le pressing élevé et la quête permanente de progression, affirmant sa détermination à donner tout ce qu'il possède afin de concrétiser les ambitions du club et de combler son public.

Pour sa part, le directeur général du club, David Hopkinson, a exprimé sa confiance en le nouvel entraîneur, affirmant qu'il constituait le choix le plus évident après un processus d'évaluation rigoureux, en raison de son parcours réussi et de ses qualités de meneur qui s'accordent avec le projet à travers lequel Newcastle aspire à devenir l'un des plus grands clubs du monde d'ici 2030.

Jaissle devrait diriger l'équipe pour la première fois lors du match amical face à Valence, avant que Newcastle n'entame son parcours de la nouvelle saison en recevant Liverpool le 23 août.