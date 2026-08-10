Al Ahly a fermé la porte à tout départ de ses joueurs au cours de la prochaine période, avant le début de la nouvelle saison.

Certaines rumeurs avaient circulé au sujet d'offres saoudiennes et turques visant à recruter Imam Ashour, la star d'Al Ahly, lors de l'actuel mercato estival.

Al Ahly a déclaré dans un communiqué officiel publié sur son compte Facebook : « La direction du club a décidé de ne discuter d'aucune offre professionnelle pour les joueurs de l'équipe première de football, que ce soit de manière amicale ou officielle, durant l'actuelle période des transferts, et ce afin de préserver la stabilité de l'équipe et de répondre à tous ses besoins techniques, en préparation des compétitions de la nouvelle saison sur les plans national et continental. »

Al Ahly avait officiellement conclu 4 transferts lors de l'actuelle période des transferts estivaux : Oktay Abdallah, Ali Mahmoud, le Marocain Soufiane Benjdida et l'Algérien Mouncef Bakrar.

Il convient de rappeler qu'Al Ahly n'a réussi à remporter aucun titre majeur la saison dernière et cherche à se réconcilier avec ses supporters lors de la nouvelle saison.







