Officiel - Youssouf Koné signe à l'OL

L'OL a officialisé ce mercredi soir l’arrivée du latéral gauche malien Youssouf Koné (24 ans).

C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Youssouf Koné est le nouveau latéral gauche du club du président Jean-Michel Aulas. C'est d'ailleurs le président lyonnais qui avait annoncé la venue de l'Aigle du .

En effet, on s'en souvient, ce transfert avait été annoncé lors de l'arrivé de Thiago Mendes à et il a fallu attendre l'élimination du Mali de la Coupe d’Afrique des Nations pour officialiser l'annonce. Et c'est chose faite ce mercredi soir.

Bienvenue dans la #TeamOL, Youssouf Koné ! pic.twitter.com/v2r0X9Kmol — Olympique Lyonnais (@OL) 10 juillet 2019

Le montant du transfert n’a pas été communiqué. La durée du contrat non plus. On sait cependant que le joueur sera présenté à la presse ce jeudi à partir de 15h00. L'occasion de dire quelques mots et de répondre à de nombreuses questions.

Pour le moment, les fans de l'OL devront se contenter de la vidéo de présentation publiée sur les canaux sociaux du club rhodanien avant la visite médicale traditionnelle prévue jeudi matin. Syvinho tient son latéral gauche.