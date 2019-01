OFFICIEL - Youri Tielemans à Leicester, Adrien Silva à l'ASM

Indésirable à Leicester, le Portugais Adrien Silva a rejoint l'AS Monaco en prêt ce jeudi, tandis que Youri Tielemans a effectué le chemin inverse.

C'est une opération qui était annoncée depuis plusieurs jours. Ce jeudi soir, dans les toutes dernières heures de ce mercato hivernal 2019, le club anglais de Leicester et celui de l'AS Monaco se sont entendus sur les prêts de Youri Tielemans et Adrien Silva.

Youri Tielemans et Adrien Silva, deux joueurs en quête de rebond

En effet, tardant tous deux à se montrer à la hauteur des espérances dans leur club respectif, les deux joueurs ont été prêtés jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Ainsi, le Belge s'est officiellement engagé du côté des Foxes, tandis que le Portugais a lui effectué le chemin inverse, en signant sur le Rocher.

🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain portugais de Leicester Adrien Silva, en prêt jusqu’à la fin de la saison.

📄➡ https://t.co/oHBil5mdO0#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/PXij9XSlgK — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 31 janvier 2019​

Un échange de bons procédés qui semble satisfaire l'ensemble des parties concernées, et deux joueurs qui auront à coeur de prouver à leurs détracteurs que leur niveau est toujours intact. Et pour cause, si Adrien Silva n'a disputé que 88 minutes de jeu en Premier League cette saison, Youri Tielemans tardait lui à répondre aux espoirs placés en lui de l'autre côté de la Manche, que ce soit sous les ordres de Leonardo Jardim ou bien de Thierry Henry.