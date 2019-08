Officiel - Yazici rejoint le LOSC

Lille a enregistré l'arrivée de l'international turc. Yusuf Yazici est attendu comme le successeur de Nicolas Pépé.

Le LOSC a trouvé le successeur de Nicolas Pépé. Depuis le départ de l'ailier ivoirien à , les Dogues sont en quête d'un remplaçant à l'ancien Angevin pour renforcer le secteur offensif de Christophe Galtier. Les négociations ont été longues avec Trabzonspor et son président particulièrement dur en affaires, mais a finalement réussi à boucler l'arrivée de l'international turc, Yusuz Yazici. L'attaquant de 22 ans s'est engagé pour cinq saisons.

"C’est officiel ! Le LOSC, Trabzonspor et Yusuf Yazici sont tombés d’accord sur le transfert du milieu de terrain offensif chez les Dogues. L’international turc (22 ans) a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2024", peut-on lire dans le communiqué de Lille publié ce mardi matin. L'international turc a passé sa visite médicale ce lundi et était donc déjà prêt à s'engager avec le dauphin du PSG la saison dernière. Le montant estimé de l'opération est de 16,5 millions d'euros hors bonus.

Très fin techniquement, ce gaucher, pur produit du centre de formation de Trabzonspor, faisait partie des meilleurs joueurs évoluant en . En 87 matches, Yusuz Yazici a inscrit 20 buts. Les Dogues vont bien évidemment compter sur lui pour mener l'attaque de l'équipe de Christophe Galtier en compagnie de Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné. L'international turc va devoir être rapidement décisif lui qui va découvrir la la saison prochaine.

"La signature de Yusuf est une grande satisfaction pour le LOSC. C’est une opération importante pour le club mais Yusuf est également un joueur majeur, déjà très apprécié et réputé dans son pays malgré son jeune âge. Il était un leader à Trabzonspor et est un membre à part entière de l’équipe nationale. Il présente de grandes qualités techniques, une capacité à créer des décalages, une très bonne qualité de frappe et de passe avec son remarquable pied gauche qui viendront encore enrichir notre effectif pour la saison à venir", s'est félicité Marc Ingla.