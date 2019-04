Officiel - Wolverhampton recrute définitivement Raul Jimenez pour 35 millions d'euros

Avec 12 buts et huit passes décisives cette saison en , Raul Jimenez a rapidement convaincu tout le monde du côté de . Le promu aux moyens colossaux a ainsi annoncé la levée de l'option d'achat de l'attaquant mexicain.

récupère ainsi 35 millions d'euros dans la transaction et Raul Jimenez s'est engagé jusqu'en 2023 avec les Wolves qui sont actuellement septièmes du championnat et réussissent une très bonne saison pour leur retour en Premier League.

