OFFICIEL - Wolfsburg se sépare de Van Bommel

Le club allemand de Wolfsburg, adversaire de Lille en Ligue des Champions, vient de congédier Mark Van Bommel.

Le VfL Wolfsburg s'est séparé de son entraineur néerlandais Mark van Bommel ce dimanche. Le club l'a officiellement annoncé au lendemain de la défaite concédée contre le SC Fribourg. C'était la 4e en seulement 9 matches de championnat et aussi la 4e de rang.

« Le constat était qu'il y avait plus de signes de rupture que de liens. La conviction de sortir de la situation sportive difficile dans ce contexte et d'opérer un retournement le plus rapidement possible manquait et nous a fait décider de mettre fin à la colloboration », a expliqué le directeur général des Loups, Jörg Schmadtke.

Van Bommel surpris par son licenciement

Van Bommel a fait part de son étonnement suite à cette éviction : "Je suis surpris et déçu de la décision car je suis convaincu qu'ensemble nous aurions réussi à reprendre le chemin du succès. Je souhaite à l'équipe qu'elle puisse rapidement renverser la vapeur." L'ex-international néerlandais connait un début de parcours compliqué comme entraineur, puisqu'il avait également été viré de son ancien club du PSV Eindhoven.

S'agissant d'un successeur ou d'une solution provisoire, Wolfsburg n'a fourni aucune information.

Pour rappel, le club cher à Volkswagen fait partie des adversaires du LOSC en Ligue des Champions. Il y a eu 0-0 lors de la première manche entre les deux équipes dans cette compétition. Elles occupent les deux dernières places de leur poule, avec aucun succès à leur compteur.