Officiel - William Vainqueur est prêté à l'AS Monaco par Antalyaspor

Le milieu de terrain français passé par Marseille revient en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Il a été cédé à l'ASM en prêt par son club turc.

Quelques jours après Naldo et en attendant Cesc Fabregas ou encore François Kamano, l'AS Monaco enregistre un deuxième renfort cet hiver avec l'arrivée sous la forme d'un prêt de William Vainqueur. Le milieu de terrain défensif a été cédé en prêt jusqu'à la fin de la saison par la formation turque.

Le joueur de 30 ans revient en Ligue 1 un an et demi après une saison remarquée du côté de l'Olympique de Marseille. Cette saison, il jouait peu du côté d'Antalyaspor (7 matches, 262 minutes de temps de jeu) et cherchait donc à se relancer logiquement cet hiver.

Thierry Henry obtient ainsi un nouveau renfort d'expérience après le défenseur central brésilien, âgé de 36 ans. Dans une équipe jeune qui a souffert lors de la première partie de saison (19e à la trêve), William Vainqueur risque bien de rendre des services au club de la Principauté.