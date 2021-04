OFFICIEL - Varane positif au Covid, forfait contre Liverpool

Le défenseur central français a été testé positif au Covid-19 ce mardi et est donc forfait pour la rencontre face à Liverpool en C1.

Coup dur pour le Real Madrid. Déjà privé de Sergio Ramos, blessé en sélection nationale, le champion d'Espagne en titre va devoir faire sans Raphaël Varane pour le choc contre Liverpool en Ligue des champions ce mardi soir. En effet, l'international français est contraint de déclarer forfait pour cette rencontre, et risque même de manquer les suivantes, en raison d'un test positif au Covid-19 suite au test réalisé ce mardi matin conformément au protocole de l'UEFA.

"Le Real Madrid C. F. communique que notre joueur Raphaël Varane a eu un résultat positif au test COVID-19 qui a été réalisé ce matin", explique le bref communiqué publié par le club merengue ce mardi en tout début d'après-midi. L'international français a été placé à l'isolement pour observer une période de quarantaine. Par conséquent, Raphaël Varane va également manquer le choc au sommet le week-end prochain le Clasico contre le FC Barcelone.

Afin de suivre le protocole, Raphaël Varane doit être mis en quarantaine pendant plus d'une semaine et cela l'empêchera donc de pouvoir jouer en toute sécurité le match aller des quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool mais aussi sûrement le match retour. En effet, sa participation au match retour à Anfield, le 14 avril prochain, donc dans huit jours est sérieusement compromise après ce test positif au Covid-19.

Une charnière centrale expérimentale

Le défenseur central français rejoint la longue liste des cas positifs dans l'équipe du Real Madrid cette saison, où Mariano, Casemiro, Hazard, Militao, Courtois, Odegaard et Lunin ont également vaincu le virus, ainsi que Luka Jovic, qui a également souffert de la maladie avant de partir en prêt à Eintracht Francfort. Le Real Madrid n'a pas été épargné par les blessures et par les cas positifs au Covid-19 cette saison.

Pour le choc contre Liverpool, le Real Madrid sera donc privé de Sergio Ramos et Dani Carvajal, blessés, d'Eden Hazard, encore en phase de reprise, et donc de Raphaël Varane. Nul doute que Zinedine Zidane sera très embarrassé au moment de composer son onze de départ et notamment pour aligner une défense compétitive.

En effet, la charnière centrale devrait sans doute être composée d'Eder Militao, qui peine à répondre aux attentes depuis son arrivée en provenance du FC Porto, et de Nacho. Le Real Madrid va devoir faire tout son possible pour limiter la casse ce mardi soir à domicile, afin de ne pas arriver avec un retard trop important la semaine prochaine à Anfield.