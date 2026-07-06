Le club d'Al-Dir'iya a officialisé la nomination du Portugais Bruno Lage au poste d'entraîneur. Le technicien arrive à la tête de l'équipe à l'aube de sa première participation à la Saudi Professional League, également appelée « Roshen ».

Le club a accédé à l’élite pour la première fois de son histoire sous la houlette de l’entraîneur Khaled Al-Atwi.

Le club compte s’appuyer sur l’expérience de Lage, qui a exercé au Portugal, en Angleterre, au Brésil et en Coupe UEFA.

Réputé pour son jeu offensif axé sur la possession et son souci constant de développer les joueurs tout en conservant une grande flexibilité tactique, il a commencé sa carrière d’entraîneur en 1997 au centre de formation de Vitória Setúbal.

Il a ensuite passé huit ans (2004-2012) à former de jeunes talents au centre de formation du Benfica, puis a été l’adjoint de Carlos Carvalhal à Sheffield Wednesday et à Swansea City.

En 2018, il revient à Benfica pour diriger l’équipe réserve puis, six mois plus tard, il est promu à la tête de l’équipe première.

Il a pris les rênes de l’équipe première alors qu’elle comptait 7 points de retard sur le leader et l’a conduite au titre de champion du Portugal en 2018-2019.

Il a été désigné meilleur entraîneur du championnat portugais en 2018-2019 et a reçu le prix du meilleur entraîneur portugais de l’année 2019.

Au total, il a ajouté à son palmarès un championnat du Portugal, une Coupe de la Ligue portugaise et une Supercoupe du Portugal.

Il est également devenu l’entraîneur le plus rapide de l’histoire du championnat portugais à atteindre 25 victoires, une marque atteinte en seulement 27 matchs.

Il a joué un rôle clé dans l’émergence de plusieurs talents majeurs, parmi lesquels João Félix, Florentino Luís et Vero, et il a également encadré João Cancelo au centre de formation du Benfica.

João Cancelo a d’ailleurs affirmé que Lage avait joué un rôle paternel durant ses années de formation.

Il a ensuite été nommé directeur technique des Wolverhampton Wanderers, puis a entraîné le Botafogo au Brésil avant de revenir à Benfica pour un deuxième mandat en 2024.