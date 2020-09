OFFICIEL - Troyes racheté par le City Football Group

L'ESTAC a fait l'objet d'un intérêt signalé par Evangelos Marinakis mais a été racheté par le City Football Group.

est devenu le 10e club racheté par le City Football Group (CFG). Le CFG possède et est soutenu par le Abu Dhabi United Group, qui a été formé pour acheter l'équipe de en 2008. Le groupe a également des participations à New York dans la Major League Soccer, Melbourne City dans la A-League australienne, dans le club japonais Yokohama F Marinos, Montevideo City Torque en , Girona en deuxième division espanole, Sichuan Jianiu, club de deuxième division chinoise, le Mumbai City en et le club belge de Lommel SK.

Sa dernière acquisition est donc Troyes, qui a terminé quatrième de la saison dernière. Ils étaient à un point des places permettant une promotion lorsque la saison de football français a été suspendue, avant d'être définitivement arrêtée plus tard, en raison de la pandémie de coronavirus. La formation française a fait l'ascenseur entre les deux premières divisions française au cours des dernières saisons, elle a notamment été reléguée en 2018, et avait disputé la Coupe UEFA - maintenant nommée - au début du XXIème siècle.

Troyes aurait suscité l'intérêt du propriétaire de l' et de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, plus tôt cette année. Le CFG est devenu le nouvel actionnaire majoritaire de Troyes, succédant à l'ancien propriétaire Daniel Masoni. City Football Group a annoncé aujourd'hui que l'Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), club de française, est devenue son dixième club, à la suite de l'examen de l'acquisition par la DNCG.

Le désormais ex-propriétaire Daniel Masoni s’est dit très heureux de voir un tel investisseur reprendre les rênes du club de l’Aube : "Je suis heureux que nous ayons pu parvenir à un accord avec le City Football Group et ses représentants, dans des conditions qui permettront au club d’assurer une certaine continuité avec les valeurs qui ont fait la force de l’ESTAC sur les dernières années, et notamment la volonté de travailler avec le tissu économique local. Je remercie également les actionnaires minoritaires qui ont majoritairement oeuvré pour faciliter l’aboutissement de ce dossier. Qu’une telle organisation s’intéresse à l’ESTAC est une fierté, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, pour l’ensemble des collaborateurs qui m’accompagnent depuis de nombreuses années".

Le directeur général du City Football Group, Ferran Soriano, s'est lui réjouit de cette acquisition : "Nous nous intéressons au football français depuis un certain temps et admirons depuis longtemps l'ESTAC. Nous sommes donc ravis d'avoir finalisé l'acquisition de notre 10e club et d'avoir une présence permanente en . C'est une étape importante pour City Football Group, qui prouve que notre modèle continue de s'adapter et de se développer dans un laps de temps relativement court".

"Chez City Football Group, notre objectif reste de jouer un beau football, d’identifier et de développer les talents de base et d’avoir une présence permanente dans les centres de football du monde. Il ne fait aucun doute que la France est l'un des meilleurs pays du football au monde et nous sommes fiers de faire partie de cette communauté. Nous sommes impatients de connaître notre nouvelle maison et les fans du club et de travailler ensemble pour créer un avenir radieux pour l’ESTAC. Nous remercions également M. Masoni pour toutes ses contributions au club", a conclu Soriano.