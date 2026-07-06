Le Tottenham Hotspur FC a officialisé ce lundi la signature de l'un des meilleurs milieux de terrain européens, en provenance de Newcastle United, dans le cadre d'un transfert définitif.

Les Spurs ont recruté l’Italien Sandro Tonali, la star du milieu de terrain de Newcastle United, afin de renforcer leurs rangs avant le début de la nouvelle saison.

Le milieu de terrain transalpin, âgé de 26 ans, a exprimé sa joie de revêtir le maillot des Spurs, affirmant avoir ressenti une « formidable » première impression dès son arrivée.

« J’ai échangé pendant près de deux heures avec l’entraîneur sur le club, les supporters, le stade et le style de jeu, a-t-il expliqué. C’était magique, j’ai immédiatement su que je devais venir à Tottenham. J’ai déjà affronté cette équipe plusieurs fois et l’ambiance, portée par ses fans, était toujours exceptionnelle. J’ai hâte que la saison démarre. »

Le directeur sportif des Spurs, Johan Lang, a salué cette recrue en affirmant : « C’est l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe, et nous sommes ravis de l’accueillir. »

Arrivé en Angleterre en 2023 en provenance du Milan AC, il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise avec les Magpies en 2025.

Dans un communiqué officiel, les Magpies ont confirmé le départ de leur milieu de terrain vers Tottenham, précisant que « le montant de la transaction, non divulgué, constitue la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club ».