Le Tottenham Hotspur FC a officialisé ce lundi l’arrivée de l’un des meilleurs milieux de terrain européens, en provenance de Newcastle United, dans le cadre d’un transfert définitif.

Les Spurs ont recruté l’Italien Sandro Tonali, star du milieu de terrain de Newcastle United, afin de renforcer leurs rangs avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, dans le cadre d’un transfert record pour le club dont la valeur pourrait atteindre 100 millions de livres sterling.

Selon la BBC, les Spurs avaient d’abord proposé environ 80 millions de livres, offre que les Magpies avaient refusée. Un accord définitif a finalement été trouvé : le club londonien s’acquittera d’un versement initial de 92,5 millions de livres, auquel s’ajouteront 7,5 millions de livres de bonus.

Selon la chaîne britannique, le montant total de la transaction s’élèverait à 100 millions de livres sterling (environ 116 millions de dollars américains), ce qui en ferait le transfert le plus coûteux de l’histoire des Spurs.

Le milieu de terrain transalpin, âgé de 26 ans, a exprimé sa joie de revêtir le maillot des Spurs, assurant que sa première impression du club avait été « formidable » dès son arrivée.

« J’ai échangé pendant près de deux heures avec l’entraîneur sur le club, les supporters, le stade et le style de jeu, a-t-il expliqué. C’était magique, j’ai immédiatement su que je devais venir à Tottenham. J’ai déjà affronté cette équipe plusieurs fois et l’ambiance, portée par ses fans, était toujours exceptionnelle. J’ai hâte que la saison démarre. »

Le directeur sportif des Spurs, Johan Lang, a salué cette recrue en affirmant : « C’est l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe, et nous sommes ravis de l’accueillir. »

Arrivé en Angleterre en 2023 en provenance du Milan AC, il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise avec les Magpies en 2025.

De son côté, Newcastle a publié un communiqué officiel confirmant le transfert de son joueur à Tottenham, précisant que « le montant de la transaction, qui n’a pas été divulgué, représente la deuxième plus importante cession de l’histoire du club ».