Officiel – Tomori prolonge à Chelsea

Le défenseur de Chelsea Fikayo Tomori a signé un nouveau contrat de cinq ans, le liant au club de Stamford Bridge jusqu'à l'été 2024.

"C'est un rêve devenu réalité de signer un nouveau contrat de cinq ans", a déclaré Tomori sur le site Internet du club.

"Je suis vraiment heureux que le club ait montré cette foi en moi et je suis simplement ravi de continuer."

"Je suis au club depuis que j'ai sept ans, donc je ne sais pas grand-chose d'autre que . "Le club a été si bon pour moi, m'occupant et me développant pendant ce temps en le joueur et la personne que je suis aujourd'hui."

Le jeune joueur a prospéré sous la tutelle de Lampard cette saison aux côtés de ses collègues diplômés de l'académie Tammy Abraham, Mason Mount et Reece James.

Le club occupe actuellement le quatrième rang de la et a battu mardi pour assurer sa place dans les huitièmes de finale de la . "Nous sommes très heureux de voir un autre jeune joueur fantastique passer de notre académie à l'équipe senior", a déclaré la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia.

"Fikayo est avec nous depuis qu'il a sept ans et a contribué à de nombreux succès de Chelsea chez les jeunes. Après avoir profité d'un impressionnant crédit à Derby la saison dernière, Fikayo a bien démarré cette campagne et nous apprécions le voir devenir un acteur clé pour nous. Nous sommes ravis qu'il se soit engagé auprès du club pour les années à venir."