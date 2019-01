OFFICIEL - Timothy Weah prêté au Celtic FC par le PSG

Timothy Weah (18 ans) quitte le Paris Saint-Germain. Le jeune attaquant américain, qui a passé sa visite médicale ce lundi, est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat au Celtic Football Club où il retrouvera Odsonne-Edouard, lui aussi formé au PSG.

✍🇺🇸 #WelcomeWeah#CelticFC are delighted to announce that @ussoccer_mnt forward, Timothy Weah has joined the club on loan from Paris Saint-Germain until the end of this season. 🍀



➡️ https://t.co/UODQqSXjWq pic.twitter.com/GEb8QqkwVI — Celtic Football Club (@CelticFC) 7 janvier 2019