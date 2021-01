OFFICIEL - Strootman prêté au Genoa

Le milieu néerlandais Kevin Strootman quitte l’OM pour le Genoa. Il est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Kevin Strootman ne finira pas la saison à l’ . Ce jeudi, l’expérimenté milieu batave a été cédé au club italien de .

Un prêt qui soulage l'OM

Cela faisait un bon moment que les responsables phocéens cherchaient à se séparer de Strootman. Son salaire, le plus élevé de l’équipe première (400000€ par mois) posait un grand problème, surtout en cette période de crise financière.

Le Hollandais avait complètement perdu la confiance d’André Villas-Boas. En 2020/2021, il n’a pris part qu’à une seule rencontre comme titulaire (sur les 14 matches qu’il a joués).

En cumulé, Strootman n’a disputé que 252 minutes, toutes compétitions confondues. Ce qui en fait le 18e joueur seulement le plus utilisé de l’effectif olympien.

Strootman retrouve la Serie A

Strootman retrouve un championnat qu’il connait bien. Entre 2013 et 2018, il avait porté les couleurs de la Roma (102 rencontres) et avec un certain succès.

Son passage sur les bords de la Méditerrané sera moins mémorable, même s’il avait participé à la très belle campagne 2019/2020, qui a vu l’OM finir vice-champion de .

La formation de Genoa multiplie les renforts en cette période de mercato hivernal. Outre Strootman, les Rossoblu se sont assurés les services de Jérome Onguéné, le sociétaire du RB , selon nos informations. Lui aussi débarque en dans le cadre d’un prêt et avec option d’achat.

Actuellement, le Genoa occupe la 17e place au classement de la , avec deux points d’avance seulement sur le premier réléguable.