OFFICIEL - Stefano Pioli prolonge et reste l'entraîneur de l'AC Milan

Annoncé proche d'un départ, Stefano Pioli a finalement prolongé son contrat du côté de l'AC Milan.

Annoncé sur le départ et proche d'être remplacé par Ralf Rangnick, Stefano Pioli va rester l'entraîneur de L' . En effet, le club a annoncé quelque peu à la surprise générale être parvenu à un accord avec le technicien transalpin pour une prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2022.

"Stefano est la bonne personne pour diriger l'équipe"

"Je suis heureux et fier de la confiance que j'ai reçue de l'AC Milan. Je tiens à remercier tout le monde, y compris nos supporters, qui nous manquent vraiment au stade, mais je suis toujours proche et solidaire. Comme je l'ai dit plusieurs fois, notre avenir est aujourd'hui : nous devons être concentrés et déterminés, être unis et jouer ensemble. Nous sommes au début d'un chemin extraordinaire. Si nous continuons à travailler de cette manière, nous grandirons et serons de plus en plus compétitifs", a ainsi déclaré Stefano Pioli dans des propos accordés au site internet du club milanais, lequel s'est fendu d'un communiqué officiel pour annoncer la nouvelle.



"Stefano est devenu entraîneur-chef à un moment très difficile. Nous avons toujours dit qu'il faudrait un certain temps pour voir les résultats de son travail et nous avons vu les preuves que la qualité et le professionnalisme payent. Stefano est la bonne personne pour diriger l'équipe que nous voulons : réussie, jeune et affamée", a pour sa part déclaré le directeur technique Paolo Maldini. De la stabilité à l'AC Milan, idéal pour atteindre doucement mais sûrement les objectifs fixés.