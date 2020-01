OFFICIEL - Stanislav Lobotka du Celta Vigo au Napoli

Le Celta Vigo et le Napoli ont annoncé la signature officielle du milieu de terrain polonais de 25 ans ce mercredi, en échange de 20 millions d'euros.

Un temps annoncé dans le viseur du , c'est finalement en , et plus précisément du côté du Napoli, que Stanislav Lobotka poursuivra sa carrière. En effet, moins à son aise qu'il ne l'a été par le passé, du temps où il était courtisé par bon nombre des meilleures écurries européennes, le milieu de terrain de 25 ans quitte le contre une indemnité de transfert de l'ordre de 20 millions d’euros.

Les deux clubs ont annoncé le transfert du joueur ce mercredi, via leur réseaux sociaux officiels. Arrivé en Galice à l’été 2017 en provenance de Nordsjaelland, Stanislav Lobotka quitte un Celta Vigo peu rayonnant pour rejoindre un équipe de pas au mieux non plus, actuellement 11ème de .

"Le RC Celta remercie Lobotka pour son engagement et son dévouement au cours des deux saisons et demie au club et lui souhaite le plus grand succès dans sa nouvelle étape professionnelle", a écrit son désormais ex-club via un communiqué officiel.