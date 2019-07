OFFICIEL - Sergio Reguilon prêté par le Real Madrid au FC Séville

L'arrière gauche a passé les tests médicaux ce vendredi et a signé son prêt d'une saison au FC Séville.

Sergio Reguilón est maintenant un nouveau joueur de Séville. Comme Goal l'a confirmé mardi dernier, le latéral du est bien prêté pour une saison sans option d'achat afin de renforcer le côté gauche de l'équipe andalouse.

Le latéral gauche est arrivé ce vendredi à 9h30 à la gare Santa Justa de Séville où il a effectué de manière satisfaisante des tests médicaux et a signé son contrat. Séville a toujours pensé à Reguilón parmi ses priorités pour renforcer son couloir gauche. Julen Lopetegui l'a connu lors de son passage au Real Madrid la saison dernière et, bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps, ses performances avaient été satisfaisantes au Real.

Comme Goal l'a confirmé, le défenseur va renouveler son bail avec le Real Madrid, bien que la signature de son nouveau contrat n'ait pas été officialisée. Le club Merengue est convaincu du potentiel de Reguilón et, à 22 ans, il est clair qu'il ne voulait pas transférer définitivement son arrière gauche.

"Ce club m’a permis d’être le joueur et la personne que je suis aujourd’hui et je ne changerais rien à ces années incroyables, grâce au club, à mes coéquipiers, à mes entraîneurs et plus particulièrement. Je me sens très aimé par les supporters madrilènes et c’est un amour que je porte toujours avec moi, je me trouve face à une nouvelle étape avec la conscience tranquille. A bientôt, Hala Madrid" a declaré le joueur sur le site officiel du Real Madrid.

Reguilón a également laissé son premier message en tant que joueur du . "Je suis très enthousiasmé par ce nouveau projet, c’est une fierté et une joie de pouvoir porter le maillot de Séville, un grand club avec des supporters spectaculaires et un projet ambitieux."