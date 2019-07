OFFICIEL - Sergi Palencia (FC Barcelone) s'engage pour 4 ans à l'ASSE

Prêté aux Girondins de Bordeaux la saison passée, le latéral droit appartenant au Barça s'est officiellement engagé avec les Verts ce vendredi.

Quatrième de la saison dernière et donc directement qualifiée pour la prochaine , l'AS Saint-Etienne et son effectif restreint vont devoir se montrer actifs sur le marché des transferts. Et pour cause, les derniers mois ont prouvé les limites et surtout les risques qu'entraîne le fait de tabler sur un effectif qualitatif mais non quantitatif, tant les blessures sont malheureusement le lot d'une longue saison, qui plus est quand celle-ci s'annonce européenne.

De ce fait, en plus d'être à la recherche de titulaires en puissance, le club du Forez était surtout à la recherche de doublures, afin de pallier aux potentiels pépins physiques de ses cadres lors de la saison à venir. Surtout, les dirigeants espéraient enrôler ces doublures à moindre coût, pour pouvoir investir de manière plus conséquente sur l'achat d'un milieu de terrain expérimenté ainsi que sur un joueur offensif supplémentaire.

Et ce vendredi, l'ASSE a visiblement trouvé la perle rare. En effet, le club désormais entraîné par Ghislain Printant a officialisé l'arrivée pour quatre saisons du latéral droit Sergi Palencia en provenance du . Arrivant pour être le remplaçant de Mathieu Debuchy, le joueur avait été capitaine de la réserve du Barça, avant de passer la saison dernière du côté des Girondins de .

"Je suis impatient de jouer dans cette ambiance"

"C’est un grand honneur de signer dans une telle institution. L’AS Saint-Etienne est un club reconnu pour sa stabilité et son ambition. Je suis très heureux d’en faire partie. En , tout le monde connaît la ferveur des supporters et l’atmosphère de ce stade mythique. Je suis impatient de jouer dans cette ambiance en tant que joueur de l' . Je vais faire le maximum pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et tout donner pour ce maillot !", a déclaré l'Espagnol de 23 ans dans le communiqué annonçant sa signature, ne cachant pas sa satisfaction de s'engager en faveur des Verts, d ​

Une satisfaction partagée par Frédéric Paquet, le directeur général de l'AS Saint-Etienne. "Sergi Palencia est un joueur à fort potentiel que notre cellule de recrutement suivait depuis plusieurs mois. La défense est en effet un secteur de jeu qu'il faut étoffer afin de bien gérer l'enchaînement des matches compte tenu de notre qualification en UEFA Europa League. Le profil de Sergi est complémentaire des autres défenseurs de notre effectif. Il a manifesté une réelle envie de nous rejoindre. Sa volonté de réussir doit lui permettre de progresser et de franchir un nouveau palier avec l'AS Saint-Etienne. Il a été formé au FC Barcelone et connaît donc l'exigence du très haut niveau."