OFFICIEL – Saliba prêté à l’OM

Le défenseur français William Saliba s’engage avec l’OM dans le cadre d’un prêt en provenance d’Arsenal.

Comme Goal l'avait annoncé précédemment, l’Olympique Marseille s’est attaché les services du prometteur arrière français William Saliba. Après des prêts effectués à Saint-Etienne et à Nice, cet élément va connaitre une autre pige d’un an en Ligue 1. Son engagement avec les Phocéens n’est pas assorti d’option d’achat. Il devra donc retourner dans son club d’Arsenal à l’issue de la saison 2021/2022.

Arsenal a favorisé le prêt

Saliba (20 ans) sort d’une belle saison au Gym. Il était censé retourner chez les Gunners, mais il n’y a toujours pas de place chez lui au sein de l’équipe londonienne. C’est pourquoi les Anglais l’ont cédé en prêt, tout en misant sur lui pour le futur comme le prouve la nature de la cession.

┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮 ╭━╮

┃┳╯ ┈est Olympien ┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ 🔵⚪ ┈┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏ pic.twitter.com/pSDr0tgNWa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021

L’ancien stéphanois a clairement donné sa préférence à Marseille. Il a choisi cette destination parmi nombreuses d’autres qu’il avait à sa disposition et cela arrangeait toutes les parties. Arsenal se félicitant du fait qu’il va pouvoir jouer régulièrement et aussi participer aux joutes européennes.

L'article continue ci-dessous

A son poste, le natif de Bondy devra tout de même jouer des coudes pour assurer sa place. Les Marseillais sont désormais bien fournis dans ce secteur avec les présences cumulées d’Alvaro Gonzalez, de Balerdi, de Caleta-Car et de Luan Peres.

Saliba est le 8e transfuge de l’OM en cette intersaison 2021 après son ex-coéquipier Mattéo Guendouzi (Arsenal, prêt avec option d'achat), Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, transfert définitif), Pau Lopez (AS Rome, prêt avec option d'achat), Cengiz Ünder (AS Rome, prêt avec option d'achat) et Luan Peres (Santos). Et il y a fort à parier que Pablo Longoria va encore procéder à d’autres achats pour satisfaire Jorge Sampaoli et construire une équipe compétitive.