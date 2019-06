OFFICIEL - Rosier file au Sporting, le chemin inverse pour Mama Baldé

Le DFCO a annoncé le départ de son latéral droit de 22 ans vers le Sporting Lisbonne ce jeudi soir, tandis que Mama Baldé fait lui le chemin inverse.

Très en vue lors de l'exercice 2017-2018 du côté de , le latéral droit Valentin Rosier n'a pas eu la chance de confirmer dans de bonnes conditions pour sa seconde saison en , lui qui a passé la majorité de la saison fraîchement écoulée sur le flanc, sujet à de nombreuses blessures. Ayant disputé quelques 18 rencontres de championnat, le latéral n'avait toutefois rien perdu de sa cote sur le marché des transferts, et qui est resté très courtisé.

Finalement maintenu en après avoir frôlé la catastrophe en fin de saison, le DFCO a d'ailleurs annoncé le départ de son élément ce jeudi soir, lui qui s'est engagé en faveur du , au , moyennant une somme d'argent et l'arrivée d'un nouveau joueur.

"L’ensemble du DFCO lui souhaite bonne chance dans cette découverte"

"Un accord a été trouvé entre le DFCO et le Sporting Portugal au sujet du transfert de Valentin Rosier. Le défenseur âgé de 22 ans a signé un contrat jusqu’en 2024 avec le club lisboète, troisième du dernier championnat portugais et qualifié pour la prochaine ", a en effet communiqué le club bourguignon ce jeudi soir, avant d'en dire plus sur la nature de l'opération envoyant l'un de ses meilleurs éléments au Sporting.

"L’ensemble du DFCO lui souhaite bonne chance dans cette découverte du championnat portugais et du niveau européen. Le transfert de Valentin Rosier implique une transaction financière de la part du Sporting Portugal, mais comprend également l’arrivée d’un nouveau joueur au DFCO. L’ailier bissaoguinéen Mama Baldé s’est en effet engagé avec notre club", a ensuite ajouté le DFCO.