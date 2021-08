OFFICIEL - Romelu Lukaku retourne à Chelsea

Passé par Chelsea entre 2011 et 2014, l'international belge fait son retour chez les Blues pour la somme de 115 millions d'euros.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Romelu Lukaku est de retour à Chelsea ! Passé chez les Blues entre 2011 et 2014, l'international belge va faire son retour en Angleterre après un passage brillant à l'Inter Milan qui a duré deux ans. Chelsea a déboursé 115 millions d'euros pour faire revenir l'attaquant belge du côté de Londres. L'international belge a signé un contrat de cinq ans avec les champions d'Europe qui le verra rester dans l'ouest de Londres jusqu'en 2026.

L'Inter Milan était initialement réticent à se séparer d'un atout précieux, son meilleur buteur au cours des deux dernières saisons, mais ne pouvait pas se permettre de refuser l'offre lucrative de Chelsea au milieu d'une crise financière en cours, et le joueur de 28 ans a maintenant été officiellement dévoilé comme recrue des pensionnaires de Stamford Bridge.

"L'un des attaquants les plus prolifiques du football européen, Lukaku est de retour dans le club qu'il a fréquenté dans sa jeunesse et où il a des affaires inachevées, il a porté nos couleurs entre 2011 et 2014. Le Belge a signé un contrat de cinq ans et va ajouter une puissance de feu offensive à l'équipe des champions d'Europe de Thomas Tuchel", a indiqué Chelsea dans son communiqué pour officialiser la venue de Romelu Lukaku.

L'article continue ci-dessous

"Je suis heureux et béni d'être de retour dans ce merveilleux club", a déclaré Lukaku dans un communiqué sur le site officiel du club. "Cela a été un long voyage pour moi : je suis venu ici en tant qu'enfant qui avait beaucoup à apprendre, maintenant Je reviens avec beaucoup d'expérience et plus mature. La relation que j'ai avec ce club compte tellement pour moi, comme vous le savez. J'ai soutenu Chelsea quand j'étais enfant et maintenant être de retour et essayer de les aider à gagner plus de titres est un sentiment incroyable".

Chelsea a peut-être conquis la Ligue des champions pour la deuxième fois la saison dernière, tout en s'assurant une quatrième place en Premier League, mais Jorginho était leur meilleur en championnat avec sept buts d'où la volonté des dirigeants des Blues de recruter un avant-centre de premier plan. Timo Werner a eu du mal à répondre aux attentes lors de sa première saison à Chelsea, marquant seulement six buts de haut niveau en 35 apparitions.

Olivier Giroud a choisi de rejoindre l'AC Milan pour avoir plus de temps de jeu, laissant une place libre en attaque dans l'effectif de Thomas Tuchel. Chelsea a donc trouvé cet homme clé en la personne de Romelu Lukaku. Le Belge devrait figurer directement dans le onze de départ après avoir solidifié sa réputation parmi les attaquants les plus prolifiques d'Europe lors de son passage du côté de San Siro. Fan de Didier Drogba, Romelu Lukaku va tenter de marcher dans ses pas, dix ans après avoir rejoint Chelsea pour la première fois.