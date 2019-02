OFFICIEL : Rodgers succède à Puel aux commandes de Leicester

"Je suis très privilégié et honoré d'être ici en tant que manager de Leicester City et je donnerai ma vie pour rendre les supporters fiers de leur club", a déclaré Rodgers dans des propos retranscrits sur le site officiel.



"Ensemble, nous serons plus forts et je suis impatient de travailler avec les joueurs, le staff et les supporters pour faire progresser l'équipe.



Âgé de 46 ans, Rodgers avait déjà dirigé Swansea City et Liverpool en Premier League, menant les Reds tout proches du titre au terme de la saison 2013-14.



Rodgers a ensuite remporté sept trophées majeurs au Celtic.



"Je suis absolument ravi de faire venir un manager du calibre de Brendan à Leicester City et j'ai hâte de voir ce que lui, notre jeune équipe talentueuse et notre staf dévoué et qualifié peuvent accomplir ensemble", a déclaré Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vice-président de Leicester City. .



"Alors que des projets, notamment l'aménagement de notre nouveau terrain d'entraînement et l'agrandissement proposé du King Power Stadium, continuent de prendre forme et qu'une jeune équipe au potentiel prometteur commence à mûrir, Brendan et ses assistants arrivent à un moment excitant pour Leicester City".



"Nous continuons à nous développer en tant que club et j'espère que les méthodes, les connaissances et l'expérience de Brendan pourront améliorer notre parcours".



Rodgers sera présent à Leicester pour affronter Brighton au King Power Stadium mardi et dirigera le club pour la première fois pour le match de dimanche à Watford.



Son premier match à domicile aura lieu la semaine suivante lorsque les Foxes accueilleront Fulham, alors que le club se trouve actuellement à la 12ème place en Premier League.

Claude Puel, à qui il succède, avait rejoint Leicester en 2017 après une expérience à Southampton. Il était le seul manager français encore en exercice dans l'un des 4 championnats étrangers majeurs.