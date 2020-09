OFFICIEL - Retour au Real pour Odriozola, non conservé par le Bayern

Prêté par le Real Madrid ces six derniers mois, le défenseur Alvaro Odriozola va quitter le Bayern Munich et retourner dans la capitale espagnole.

Six mois et puis s'en va. Arrivé l'hiver dernier sous la forme d'un prêt en provenance du , Alvaro Odriozola ne poursuivra pas l'aventure avec le . Les Bavarois ont annoncé ce jeudi le retour du latéral dans la capitale espagnole. Aligné à seulement cinq reprises, il aura eu le temps de se forger un sacré palmarès.

"Alvaro a également joué un rôle dans ces succès"

En effet, arrivé dans une équipe du Bayern Munich insatiable, l'ancien de la a tout simplement été champion d' et d'Europe, et a aussi remporté la . Un bilan comptable plutôt intéressant, surtout pour un joueur n'ayant disputé que cinq rencontres dans l'équipe entraînée par Hansi Flick.

Via un communiqué officiel, le Bayern a tout de même tenu à remercier l'Espagnol pour ses bons et loyaux services. "Je tiens à remercier Álvaro. En tant qu'équipe, avec tous nos joueurs, nous sommes devenus champions d'Allemagne, vainqueurs de la Coupe et vainqueurs de la Ligue des Champions, et Alvaro a également joué un rôle dans ces succès. Alvaro est un bon footballeur, il a un bon caractère et a été membre à part entière de notre équipe pendant la moitié de l'année qu'il a passée avec nous. Je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir", a ainsi déclaré le directeur sportif du club allemand, Hasan Salihamidzic. À Madrid, reste à savoir si, cette fois, Zinédine Zidane comptera sur lui.